Covid: Boschi (Iv) a Radio Confapi, superare presupposto fatturato per ristori

- Sul tema ristori "credo che bisogna superare il presupposto secco del fatturato che non dà la fotografia esatta delle imprese italiane”. Lo ha detto a Radio Confapi il capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, intervistata da Maria Latella. “Non bisogna vanificare la rapidità dell’erogazione dei sostegni", ha aggiunto l’esponente Iv. "Se andiamo solo sul presupposto degli utili, passando dal fatturato agli utili, uno dei rischi è di avere una tempistica troppo lunga perché bisogna aspettare l’approvazione dei bilanci e fare il confronto con l’anno precedente. Cosa che non ci possiamo permettere in questo momento. Per questo insieme al fatturato bisogna valorizzare i costi che le imprese sostengono: pressione fiscale, spese energetiche, rapporto con il credito bancario, immobili per le attività". (Rin)