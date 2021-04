Covid: Seccia (M5s), su Tari intervento Campidoglio è stato tempestivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo l'esasperazione dei gestori delle discoteche e sale da ballo romane e non, che chiusi ormai da molti mesi devono sostenere spese fisse importanti, continuare a pagare tariffe, come la Tari, e non vedono una rapida uscita dalla crisi dovuta alla pandemia". Lo dichiara in una nota la vicepresidente vicaria dell'Assemblea capitolina e presidente della commissione capitolina Bilancio, Sara Seccia (M5s). "Nella commissione congiunta Commercio e Bilancio di oggi - aggiunge - abbiamo ascoltato tutte le loro richieste e approfondito la criticità relativa, appunto, alla tariffa sui rifiuti. La normativa nazionale che la disciplina non consente purtroppo a Roma Capitale di cancellarne il pagamento nei mesi di chiusura forzata, ma soltanto di differirlo. Non possiamo usare ristori per questa spesa. Quel che si poteva fare, ossia la riduzione della tariffa in ottemperanza alla delibera Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) e lo spostamento del pagamento relativo al 2020 al dicembre 2021, è stato fatto tempestivamente. Questa è una criticità che colpisce tutti i comuni e che occorre rappresentare al Governo con sollecitudine. Accogliamo l'appello che ci rivolgono le categorie ad attivare un confronto specifico con l'esecutivo, in cui discutere di esenzioni, eventuali incentivi e soprattutto ristori".(Com)