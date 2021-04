Cipro: a Ginevra incontri separati per Guterres con presidente Anastasiades e leader turco Tatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha avuto oggi pomeriggio due incontri separati a Ginevra con il presidente cipriota Nikos Anastasiades e con il leader turco cipriota Ersin Tatar. E' quanto riferisce il portale d'informazione "Cyprus Mail". Tatar è arrivato nelle scorse ore nella città svizzera accompagnato dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Secondo quanto spiegato da Tatar, nell'incontro ha ribadito a Guterres la posizione dei turco ciprioti "senza retrocedere". "Non devo ripetere quanto abbiamo detto. Abbiamo mantenuto le nostre posizioni. Lui stesso sa che siamo ostaggi a Cipro. Dopo tutto ha guidato già i negoziati di Crans Montana", ha dichiarato Tatar in riferimenti ai colloqui sulla questione cipriota falliti nel 2017. Il leader turco cipriota ha comunque parlato di un colloquio "fruttuoso" con il segretario generale Onu. Il portavoce governativo cipriota Kyriakos Kousos è intanto intervenuto per precisare che il fatto che il così detto ministro degli Esteri dell'autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord abbia partecipato all'incontro con Guterres non significa un "riconoscimento del nord". Anche il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias è arrivato nell'albergo internazionale di Ginevra dove si svolgono i colloqui, in programma da oggi fino al 29 aprile. (Res)