Russia: premier Heger, Slovacchia preoccupata ma vogliamo relazioni costruttive con Mosca

- La Slovacchia è preoccupata per il comportamento della Russia, ma allo stesso tempo vuole realizzare relazioni costruttive con Mosca. Lo ha detto nel punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il primo ministro slovacco, Eduard Heger. "La mia visita a Bruxelles oggi è molto importante. È il mio secondo viaggio all'estero. Come sapete, è nostra tradizione che la prima visita venga fatta a Praga, la nostra più vicina vicina. E questo è stato anche nel mio caso. E sono contento che il mio secondo viaggio all'estero sia qui a Bruxelles. Ho visitato la Commissione Ue, il Parlamento Ue e anche il quartier generale della Nato, perché per noi questo è un partner importante", ha detto. "Per noi, è una chiara prova che il nostro governo è filoeuropeo e filoatlantico, e che teniamo veramente alla nostra appartenenza alla Nato. È il nostro principale pilastro della nostra sicurezza e difesa. E tutti coloro che osservano questi problemi sanno che la difesa collettiva è il modo di difesa più efficace ed efficiente in termini di costi", ha aggiunto. (segue) (Beb)