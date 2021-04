Russia: premier Heger, Slovacchia preoccupata ma vogliamo relazioni costruttive con Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier slovacco ha spiegato che il Paese ha raggiunto il 2 per cento della spesa per la difesa del Pil e fino al 30 per cento del budget va alla modernizzazione dell'esercito. "Le nostre truppe sono schierate in Lettonia, in Afghanistan e in Iraq. E, naturalmente, è molto importante osservare i recenti sviluppi in Ucraina e nel suo vicinato. Per noi è fondamentale che l'Ucraina sia stabile, prospera e sicura", ha sottolineato. "Siamo profondamente preoccupati per il comportamento aggressivo della Russia. E le recenti indagini e le scoperte nella Repubblica Ceca non potevano lasciarci semplicemente imparziali. Pertanto, abbiamo deciso di espellere tre diplomatici russi, come prova del nostro sostegno e solidarietà con la Repubblica Ceca", ha spiegato. "Allo stesso tempo, vogliamo costruire relazioni costruttive con la Russia. Tuttavia, devono essere basati sul rispetto reciproco e sul rispetto delle regole. Vogliamo un dialogo. Ma mi dispiace che la Russia non lo faccia", ha sottolineato. (Beb)