Scuola: Floridia (M5s), con piano estate risorse e programmi per non lasciare indietro nessuno

- Non sarà un'estate come le altre per il mondo della scuola. Il ministero dell'Istruzione ha varato un piano che stanzia risorse importanti, oltre 500 milioni, per attività di recupero e socializzazione per i nostri giovani. Lo rende noto la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia, senatrice M5s. "Il Piano - continua - prescrive programmi concreti con l'obiettivo non solo di recuperare la socialità perduta a causa della pandemia, che già è importantissimo, ma soprattutto con la finalità di rafforzare gli apprendimenti, sia attraverso laboratori didattici, sia mediante attività educative come musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità, sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale. Con questo piano - sottolinea - andiamo a concretizzare il progetto di una scuola che supporti le famiglie, soprattutto quelle in difficoltà ad occuparsi dei figli durante il periodo estivo. Questa è la scuola che lotta contro la dispersione scolastica. Importante per me segnalare che una buona parte delle risorse saranno destinate infatti ai terrori del Sud più in difficoltà. In questo piano è scritto, nero su bianco, che la sfida principale della Scuola resta quella di 'non lasciare indietro nessuno'. Un obiettivo su cui si fonda tra l'altro l'impegno politico del Movimento 5 stelle, e che oggi fa un passo avanti concretissimo al servizio delle nostre studentesse e dei nostri studenti".(Com)