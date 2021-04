Donbass: Stoltenberg, accogliamo riduzione tensioni, Mosca si impegni in processo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo ovviamente preoccupati per ciò che abbiamo visto nelle ultime settimane, non da ultimo perché questo è un modello di comportamento russo che abbiamo visto per molti anni, e la mancanza di rispetto per l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina è qualcosa che è di grande preoccupazione per tutti gli alleati della Nato e anche il motivo per cui abbiamo così fortemente ha espresso il nostro sostegno e perché siamo solidali con l'Ucraina", ha aggiunto. "Per quanto riguarda la Repubblica Ceca. Abbiamo affermato molto chiaramente una dichiarazione molto forte degli alleati della Nato, il nostro sostegno alla Repubblica Ceca che siamo solidali con la Repubblica Ceca dopo che in realtà siamo stati informati dai rappresentanti della Repubblica Ceca qui la scorsa settimana, sui risultati e sulle loro valutazioni delle esplosioni nel deposito di armi, alcuni anni fa", ha spiegato. (Beb)