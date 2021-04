Covid: accordo nella maggioranza su revisione coprifuoco a maggio ma le tensioni non mancano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera "impegna il governo nel mese di maggio a valutare, sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico, oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto legge numero 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento". È la riformulazione, condivisa dalle forze di maggioranza, di un ordine del giorno al decreto recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Un’intesa frutto della mediazione condotta dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, che avrebbe avuto un colloquio sul tema, a quanto si apprende, a palazzo Madama, con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.Ma è polemica nella maggioranza, con tanto di spaccatura, per la bocciatura, sempre nell'emiciclo di Montecitorio, dell’odg presentato da Fratelli d'Italia al medesimo decreto, sull’abolizione del coprifuoco: 233 i no, 48 i sì, otto gli astenuti. Si è registrata, infatti, la mancata partecipazione di Lega e Forza Italia alla votazione. "Assurdo! Bocciato l'odg di Fratelli d'Italia per abolire il coprifuoco: mentre Fd'I ha votato per abolire questa misura irrazionale e liberticida, tutti i partiti di maggioranza hanno votato a favore o non hanno partecipato alla votazione. Da non crederci...", il commento su Facebook di Giorgia Meloni. "Non può esserci una maggioranza à la carte, una maggioranza che in qualche modo decide se stare dentro o fuori", le parole pronunciate nel suo intervento in Aula da Debora Serracchiani, presidente dei deputati del Partito democratico.Esulta, infine, Matteo Salvini che su Twitter scrive: "La libertà vince. Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose firme, che continuiamo a raccogliere, in questo momento siamo a 99.074, il governo si impegna a rivedere già a maggio limiti, chiusure e divieti, a partire dal coprifuoco e i dati continueranno a migliorare, come accade da giorni, con ricoverati e contagiati in netto calo". (Rin)