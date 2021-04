Covid: Lega, su Green Pass Ue accolte nostre osservazioni in parere commissione Affari costituzionali Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state accolte le osservazioni della Lega sul Green Pass europeo durante l'ultima seduta di commissione Affari Costituzionali riunita in sede consultiva. Lo rendono noto i senatori della Lega componenti della commissione Affari Costituzionali, Luigi Augussori, Roberto Calderoli, Ugo Grassi, Daisy Pirovano e Alessandra Riccardi. "Un intervento positivo per garantire maggiore libertà di spostamento e determinante anche nell'ottica del turismo di ingresso. Tra le indicazioni accolte vi è l'ok alla versione cartacea finché non sarà disponibile pass digitale, l'accesso gratuito al tampone per coloro per i quali il vaccino non è disponibile, l'utilizzo del test sierologico come pass guarigione e del test rapido salivare come pass tampone".(Com)