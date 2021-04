Covid: Vaia (Spallanzani), basta spaventare cittadini con varianti, il virus muta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta spaventare i cittadini. Le varianti si sequenziano, si studiano e poi si adeguano vaccini e monoclonali". Così in un post su Facebook il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia. "Le varianti non devono preoccupare la nostra opinione pubblica. Il virus muta continuamente - spiega ancora - abbiamo avuto quello inglese, la sudafricana, la brasiliana. Adesso siamo preoccupati per la variante indiana". "Tutti i risultati finora in nostro possesso dalle analisi di laboratorio – prosegue riferendosi ai presunti casi nella comunità Sikh di Latina - ci hanno dato zero variante indiana. Continueremo ad osservare, continueremo a fare una sorveglianza attiva, ma attenzione non spaventiamo l'opinione pubblica. Andiamo avanti con la campagna di vaccinazione e con le terapie innovative. Questi, insieme alla nostra forza, sono lo strumento per uscire fuori dalla pandemia", conclude Vaia. (Rer)