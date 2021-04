Messico-Cuba: covid, Lopez Obrador ringrazia Diaz-Canel per aiuto in gestione emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha sostenuto una conversazione telefonica con l'omologo di Cuba, Miguel Diaz-Canel, ringraziandolo per l'aiuto che il personale sanitario dell'isola ha fornito al paese nella gestione della pandemia. "Abbiamo conversato con il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel. Lo abbiamo ringraziato per l'appoggio che abbiamo ricevuto da infermiere e medici di questo paese per affrontare la pandemia", ha scritto Lopez Obrador in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. "Messico e Cuba hanno popoli fratelli per la storia e per la solidarietà", ha aggiunto. (Mec)