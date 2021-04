Scuola: Di Giorgi-Nardelli (Pd), con piano estate al centro delle comunità territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per l’estate da 510 milioni di euro varato oggi dal ministro Bianchi "rappresenta una grande opportunità per tutti gli studenti che avranno così la possibilità di continuare un percorso di approfondimento attraverso attività educative importanti, come quelle previste dal piano stesso. Lo sottolineano Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura, Flavia Piccoli Nardelli, dell'ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera. "Risorse ingenti - continuano - che saranno dedicate soprattutto alle aree più fragili del Paese, in particolare del Sud. Si tratta di una soluzione valida a sostegno di un anno scolastico davvero travagliato, che consentirà ai nostri ragazzi di sentire la scuola 'vicina' anche nel periodo estivo, dando loro la possibilità di riacquistare il desiderio di stare insieme e riprendere con continuità l'attività didattica. Molto positivo l'aver affidato un ruolo importante ai Comuni, ai soggetti del terzo settore e alle tante associazioni presenti sui territori nella logica dei patti di comunità che valorizzano progetti ed esperienze fra giovani, famiglie e istituzioni territoriali pubbliche e private, secondo le linee guida che il ministro ha proposto in Parlamento e molto apprezzate dal Partito democratico. Questa iniziativa - concludono - inoltre sarà sicuramente di sostegno per tutte quelle famiglie che non hanno la possibilità di far frequentare ai propri figli i campi estivi o altre attività alternative. Una risposta al disagio e alla povertà educativa che abbiamo il dovere di fronteggiare con investimenti che abbiano il carattere della continuità". (Com)