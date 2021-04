Recovery: Salvini, Draghi si fidi della Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo nell'Aula del Senato, ha invitato il premier Mario Draghi a "fidarsi di chi ha il coraggio di difendere le proprie idee, anche con posizioni scomode, e di diffidare di chi dice sempre e solo sì. Non per amore di Patria ma di poltrona". Salvini ha assicurato che la Lega c'è. "Noi - ha detto - siamo alleati leali e se qualcuno pensa di buttarci fuori ha sbagliato a capire: restiamo qui, orgogliosi e contenti per aiutare il nostro Paese". (Rin)