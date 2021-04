Albania: premier Rama invita opposizione a collaborare per obiettivi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Partito democratico, all'opposizione, unirà le forze con il governo dell'Albania, allora questo decennio passerà alla storia come quello in cui il Paese ha raggiunto i traguardi e gli obiettivi che uniscono tutte le forze politiche. Lo ha affermato il primo ministro albanese Edi Rama, leader del Partito socialista, nella manifestazione in piazza Skanderbeg a Tirana per festeggiare la vittoria alle elezioni di domenica. Secondo Rama, le divisioni nell'ultima legislatura hanno ritardato il conseguimento di alcuni obiettivi chiave dell'Albania. "Sono nato albanese, non sono nato socialista", ha dichiarato Rama aggiungendo: "E per me i democratici sono innanzitutto albanesi, poi sono anche democratici". Il premier ha quindi evidenziato l'intenzione "nel terzo mandato" di dedicare "le nostre energie all'unità e non alle divisioni", all'esaltazione degli albanesi e dell'Albania non alla riduzione reciproca nella "piccola scena politica" nazionale. (Alt)