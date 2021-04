© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La data del 30 aprile "non è una data mediatica, è una data per aver subito i soldi". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica alle comunicazioni al Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (Rin)