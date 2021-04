Roma: la moglie del boss di Tor Bella Monaca arrestata in clinica dopo il parto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri ha partorito e questa mattina all’alba i carabinieri le hanno notificato la misura cautelare degli arresti domiciliari. M.S. è la moglie di David Longo, ritenuto dalla procura antimafia capitolina, il capo dell’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e al traffico di droga a Tor Bella Monaca. Moglie e marito compaiono tra i 51 arrestati. La donna, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", è ricoverata in una clinica privata dove questa mattina ha ricevuto la visita dei militari. A lei sono stati sequestrati due immobili in via Capestrano a Roma, una Fiat 500 e un negozio di parrucchiera.(Rer)