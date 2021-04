© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo piano è anche "un'occasione per farci riflettere. Dobbiamo lavorare insieme". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica alle comunicazioni al Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Non soltanto qui dentro - ha spiegato - ma insieme a governo, enti locali e tutto il popolo italiano". (Rin)