Covid: Gasparri (FI), Zingaretti dica quali sono opere potenziamento negli ospedali Lazio

- "Zingaretti dica quali azioni sono state messe in campo per ridurre la pressione nei pronto soccorso degli ospedali laziali. Da tempo era stato annunciato il cambio di colore nella regione. Ed era auspicabile che le aperture fossero precedute da interventi mirati sugli ospedali per rendere più agibili gli ingressi e le cure". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Risulta invece che la situazione resta ancora difficile - aggiunge - con pazienti che non riescono a trovare posto nei reparti, stivati in aree non idonee ed esposti a rischi di contagio, e i medici, encomiabili, che faticano ad affrontare l'emergenza. Zingaretti avrebbe dovuto procedere ad opere di manutenzione e di potenziamento delle strutture, per consentire una ripresa sicura. Chiediamo cosa è stato fatto in tal senso. I romani devono sapere da chi presidia al comparto della sanità regionale, le reali condizioni dei nosocomi; cosa è cambiato rispetto ai mesi precedenti e qual è la fotografia reale delle strutture sanitarie che operano in città. Vada avanti, quindi, la campagna vaccinale; la Raggi intensifichi i controlli nelle zone della movida; e la Regione si adoperi per garantire a tutti la dignità di ricevere cure e sistemazioni adeguate negli ospedali. Attendiamo da Zingaretti risposte vere, non frasi di propaganda inutili e addirittura offensive per chi soffre e per chi è impegnato in prima linea nella lotta per salvare, ogni giorno, vite umane". (Com)