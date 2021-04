Covid: ambasciatore russo Razov, Russia disponibile a ogni forma di cooperazione accettabile su Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è disponibile a ogni forma di cooperazione reciprocamente accettabile in merito al vaccino Sputnik V "ma le relative richieste devono arrivare attraverso i canali ufficiali del governo". Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, in un'intervista concessa al giornale "Tribuna Economica". "L'ambasciata riceve numerosi appelli da regioni, aziende private, organizzazioni e singoli cittadini con richieste di acquisto e proposte di produzione di vaccini russi per l'Italia. La nostra posizione è la più trasparente possibile: la Russia è disponibile a ogni forma di cooperazione reciprocamente accettabile, ma le relative richieste devono arrivare attraverso i canali ufficiali del governo", ha detto Razov. "Il vaccino russo è già stato approvato in più di 60 Paesi, con una popolazione totale di più di 3 miliardi di persone. Crediamo che molti cittadini dei paesi dell'UE abbiano accolto con favore l'annuncio dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) dell'inizio, il 4 marzo, di una revisione clinica (rolling review) del dossier di registrazione del vaccino russo", ha aggiunto. In merito alla cooperazione commerciale tra Italia e Russia, l'ambasciatore ha ricordato che nel 2020, "il valore dell’interscambio commerciale russo-italiano è diminuito del 19,9 per cento rispetto al 2019 ed è stato pari a 20,22 miliardi di dollari" mentre le esportazioni russe verso l'Italia "sono scese del 30,2 per cento fino a 10,01 miliardi di dollari, mentre le importazioni dall'Italia sono scese del 6,3 per cento raggiungendo i 10,21 miliardi di dollari". Nel contesto della crisi economica globale causata dalla pandemia da Covid-19 e una significativa riduzione del commercio internazionale, ricorda Razov, "gli indicatori del fatturato commerciale russo-italiano mostrano una tendenza negativa". "Le ragioni principali sono il calo dei prezzi dei prodotti energetici e la riduzione della domanda di manufatti italiani, considerato il loro complessivo rincaro in rubli", ha chiarito il diplomatico auspicando un incremento dello scambio commerciale bilaterale "nel prossimo futuro e su un'intensificazione della cooperazione con le imprese italiane". (Res)