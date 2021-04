Turchia: nazionalista Bahceli, "attivare S-400" dopo riconoscimento Usa genocidio armeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta al presidente statunitense Joe Biden, che ha riconosciuto ufficialmente lo scorso 24 aprile il genocidio armeno del 1915 suscitando la condanna delle autorità turche, la Turchia dovrebbe “attivare” i sistemi di difesa S-400 acquistati dalla Russia e chiedere un “rimborso” per il programma dei caccia F-35 Lightning II. Lo ha detto il leader dell’ultraconservatore Partito del movimento nazionalista (Mhp), Devlet Bahceli, principale partner di coalizione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, commentando le dichiarazioni di Biden. “Le osservazioni di Biden sul cosiddetto ‘genocidio’ sono nulle e vuote agli occhi della nazione turca. La sua dichiarazione scritta consiste unicamente in un pezzo di carta”, ha detto Bahceli, parlando ai membri del suo gruppo parlamentare. Il leader conservatore ha chiesto a Biden di smettere di “diffamare” la storia turca con accuse di genocidio. “Voi non siete nemmeno l’ultima nazione che calunnia la nazione turca con il cosiddetto ‘genocidio’”, ha proseguito. Biden ha causato danni irreparabili allo spirito dell’alleanza tra Usa e Ankara con la dichiarazione, ha detto Bahceli, aggiungendo che il presidente Usa ha “dimostrato chiaramente che l’amicizia è una bugia e il partenariato strategico è una favola”. “Attivare gli S-400 e recuperare il denaro che abbiamo pagato per gli F-35 dovrebbero essere i prossimi passi”, ha aggiunto il leader dell’Mhp. (segue) (Tua)