Turchia: nazionalista Bahceli, "attivare S-400" dopo riconoscimento Usa genocidio armeno (2)

- Ieri sera il presidente turco Erdogan ha reagito ufficialmente alla posizione di Biden, affermando che il riconoscimento del genocidio armeno avrà un impatto “distruttivo” sulle relazioni tra Ankara e Washington. In una conferenza stampa tenuta dopo la riunione del gabinetto presidenziale, Erdogan ha detto: “Faccio qui appello alle autorità Usa affinché vengano in Turchia ed esaminino le nostre prove riguardo al 1915”. Il capo dello Stato turco ha affermato di “parlare sulla base di prove, diversamente da Biden. Abbiamo più di un milione di documenti relativi agli eventi del 1915 nei nostri archivi. Mi chiedo quanti documenti abbiano gli Usa”, ha proseguito. “La posizione della Turchia non è cambiata. Gli eventi del 1915 possono essere chiariti solo da storici, non da politici. Dobbiamo ancora ricevere una risposta dalle nostre controparti riguardo alla nostra offerta di istituire una commissione storica congiunta, anche se abbiamo garantito di tenere aperti i nostri archivi”, ha aggiunto il capo dello Stato turco. Il 24 aprile il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nella Giornata armena del ricordo, ha reso omaggio alle vittime del genocidio “iniziato 106 anni fa”. “Ogni anno, in questo giorno, ricordiamo le vite di tutti coloro che sono morti nel genocidio armeno dell’era ottomana e ci impegniamo a impedire che una tale atrocità si ripeta”, si legge in un comunicato della Casa Bianca. (Tua)