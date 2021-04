Difesa: ministra tedesca Kramp-Karrenbauer, serve un'Europa in grado di agire autonomamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un'Europa forte ed in grado di agire autonomamente nel campo della sicurezza. La ha detto la ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, nel suo intervento al webinar "La Nato tra difesa europea e sfide globali". Secondo la ministra, Italia e Germania sono due attori chiavi in Europa e nella Nato. Tra le tante sfide alla sicurezza, Kramp-Karrenbauer ha sottolineato le nuove minacce cibernetiche, la situazione nella sponda sud del Mediterraneo, il Nord Africa con "una situazione sempre più instabile" e l'aumento del terrorismo. La Russia, inoltre, si sta ponendo "sempre più" come una minaccia alla sicurezza e come "polo alternativo" all'Occidente. "Per questo serve una bussola strategica all'interno dell'Ue, che l'anno prossimo sarà portata avanti e concretizzata dai nostri amici francesi", ha detto la ministra tedesca, facendo riferimento alla presidenza di turno francese nel primo semestre 2022. "Sono fermamente convinta che abbiamo bisogno di un'Europa forte, che sia in grado di agire autonomamente quando lo ritenga necessario", ha ribadito Kramp-Karrenbauer, chiarendo che ciò non serve per l'indipendenza dagli Usa ma per "l'equilibrio tra i partner europei" anche nell'ottica del rafforzamento della Nato. "La forza dell'Ue dipenderà da quanto siamo capaci di agire, che a sua volta dipenderà dalla nostra capacità di essere uniti", ha dichiarato Kramp-Karrenbauer facendo riferimento alla "resilienza" dell'Ue. (Pav)