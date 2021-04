Trasporto aereo: Art-Enac stipulano protocollo d'intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Nicola Zaccheo, e il direttore generale dell’Ente Nazionale per l’aviazione civile (Enac), Alessio Quaranta, hanno firmato oggi un protocollo d’intesa della durata di tre anni con cui si definisce il quadro della collaborazione tra l’Autorità e l’Ente, avviando così un percorso condiviso e una sinergia strategica per una più efficace azione di Art ed Enac in ambiti attinenti alle rispettive sfere di attività e di interesse comune. L’Autorità e l’Ente esercitano, infatti, funzioni contigue in ordine, rispettivamente, alla regolazione economica e tecnica del settore aeroportuale. Sulla base del protocollo, Art e Enac coopereranno nelle materie di comune interesse attraverso interventi istituzionali, la costituzione di gruppi di lavoro congiunti, lo scambio di documenti, dati e informazioni, la collaborazione nell’elaborazione di segnalazioni al Parlamento e al governo. Inoltre, Art ed Enac potranno organizzare incontri e corsi formativi a favore del personale coinvolto nelle specifiche attività oggetto del Protocollo e favorire reciprocamente lo scambio del proprio personale.(Com)