Libia: Menfi incontra ufficiali Comitato militare 5+5, focus su riapertura strada costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha discusso oggi con i membri del Comitato militare congiunto 5+5 di diverse questioni, su tutte il dossier della riapertura della strada costiera, in occasione del nono round di incontri del Comitato, tenuto nella sede permanente di Sirte. Secondo la portavoce del Consiglio presidenziale libico, Najwa Wheba, Menfi ha discusso con i membri del Comitato della riapertura della strada costiera e del grado di prontezza del Comitato e delle sue commissioni rispetto alla riattivazione della via di comunicazione. Menfi, riferisce Wheba, ha discusso con gli ufficiali in particolare dei preparativi per la riapertura dell'arteria stradale dal punto di vista logistico e dello sminamento, facendo riferimento allo stanziamento di una somma per sostenere l’operazione. Da parte loro, i membri del Comitato hanno ribadito che la riapertura della strada costiera è nella fase conclusiva, rivelando che le operazioni di rimozione delle mine sono state completate ed è stata installata la maggioranza dei posti di blocco di sicurezza. La seduta del Comitato ha preso il via oggi al palazzo Ouagadougou, a Sirte, alla presenza del capo della missione di sostegno dell’Onu in Libia, Jan Kubis. Conclusi gli incontri a Sirte, Menfi si è recato nella sua città natale, Tobruk, nell’est del Paese; secondo Wheba, non è ancora noto il programma della sua visita. (Lit)