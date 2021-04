Decreto Covid: Meloni, no a riformulazione odg Fd'I su coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel suo intervento nell'Aula di Montecitorio in merito al nuovo decreto Covid di marzo ha affermato: "La riformulazione che state proponendo su uno degli ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia in tema di coprifuoco è prendere in considerazione l'ipotesi di valutare tra un mese l'aggiornamento delle decisioni che sono state prese sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico. Scusi, ministro D'Incà - ha continuato la deputata rivolgendosi al titolare per i Rapporti con il Parlamento -, ma che riformulazione è? Lei sta in buona sostanza dicendo che finora il coprifuoco alle 22, deliberato fino al 31 luglio, è una misura che non tiene conto dell'andamento epidemiologico? Questo state dicendo con questa riformulazione. Oppure voi state dicendo implicitamente che abbiamo ragione noi, quando sosteniamo che il coprifuoco è una misura diciamo così inutilmente punitiva. Io credo e continuo a ritenere che il coprifuoco sia una misura pienamente illegittima, inutile ai fini del contrasto alla pandemia, che devasta le nostre imprese e chiediamo che venga abolito. Non ho ragione di accettare questa riformulazione - ha concluso Meloni - perché do per scontato che dovrete rivedere questa scelta folle che state facendo". (Rin)