Edilizia: Bernini (Fi), Superbonus ora può davvero rilanciare settore

- L’impegno di Draghi a prorogare il Superbonus 110 per cento "è stato rafforzato dalla garanzia di un intervento in tempi brevissimi per semplificare le cervellotiche procedure previste dal decreto Rilancio". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Non è un caso se tre milioni di italiani interessati al provvedimento vi hanno rinunciato, scoraggiati dalla mole di documenti richiesti. Ora la semplificazione e la possibilità di usufruire del Superbonus anche da parte di chi ha una domanda di condono in corso possono davvero far decollare un provvedimento che potenzialmente interessa nove milioni di nuclei familiari e che andrebbe ampliato, oltre ai condomini, anche ad altre tipologie di immobili”, conclude.(Com)