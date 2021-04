Ambiente: Federcaccia a difesa della tortora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’unanimità raggiunta dalla Conferenza Stato-Regioni in merito alla proposta di approvazione del Piano di Gestione Nazionale della tortora, Federcaccia ha voluto oggi chiarire alcuni punti sulla vicenda anche alla luce “dei consueti comunicati allarmistici del mondo dell’anticaccia, ricchi di dati faziosamente strumentalizzati”. In nota, l’associazione venatoria, ha voluto chiarire di “capire la frustrazione di certe sigle, che fanno della guerra ai cacciatori la ragione di vita, ma non accettiamo le menzogne”. In questo senso, l’associazione venatoria ha voluto ribadire come il Piano di Gestione Nazionale della tortora sia “lo strumento per la conservazione di questo selvatico, attraverso il mantenimento e il ripristino degli habitat naturali come primo obbiettivo, assicurandone quindi la salute all’interno di un prelievo venatorio sostenibile”. Inoltre, “Federcaccia insieme alle altre associazioni venatorie chiede al ministero della Transizione Ecologica l’approvazione del Piano alla luce del raggiunto necessario accordo unanime fra le Regioni italiane” e fra l’altro “l’Ispra ha sempre condiviso fino al 2019 la possibilità di due giornate di pre-apertura alla tortora durante le riunioni preparatorie per il Piano e un limite di 20 capi stagionali, al fine di mantenere un prelievo sostenibile e soddisfacente senza mettere in pericolo la specie”. (segue) (Rin)