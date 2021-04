Recovery: Laforgia (Leu), votiamo la risoluzione al Pnrr per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Votiamo la risoluzione al Pnrr, che è in perfetta continuità col piano elaborato dal governo Conte, perché abbiamo dato il nostro contributo e perché c'è bisogno che il Paese ricominci a vedere una prospettiva di rilancio. Ma nelle fasi che seguiranno occorrerà dare centralità al Parlamento e mantenere un'interlocuzione costante con le parti sociali". Lo ha detto il senatore di LeU Francesco Laforgia. "La scommessa che dobbiamo fare è per un Paese più giusto e inclusivo, per realizzare una vera rivoluzione verde e abbattere le diseguaglianze inasprite dalla crisi. Dev'essere questa la nostra ossessione - ha aggiunto -. Non certo la lotta contro il coprifuoco imbastita dal nuovo asse Renzi – Salvini. Il Paese affronta una ripartenza delicata e piena di incognite, per questo la classe politica deve dimostrare di essere all'altezza di questa fase così difficile".(Rin)