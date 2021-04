Imprese: "Financial Times", Faac potrebbe essere presto quotata alla Borsa di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta il "Financial Times", la compagnia "Faac", specializzata nella produzione di cancelli automatici e la cui maggioranza nella proprietà è dell'arcidiocesi di Bologna dal 2012, starebbe valutando una quotazione presso la Borsa di Milano. L'accordo trarrebbe vantaggio dal pacchetto di misure previsto per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, e secondo il quotidiano sarebbe "un toccasana" per il mercato delle offerte iniziali italiano, da tempo in difficoltà. Il mercato statunitense delle costruzioni, recentemente in rapida espansione, sembrerebbe aver creato l'ambiente ideale per la quotazione in borsa dell'impresa. I dettagli dell'offerta non sono al momento pubblici, ma il gli utili del gruppo sono stati valutati lo scorso anno in circa 620 milioni di euro. Secondo alcune stime di specialisti del settore, la compagnia potrebbe arrivare ad essere valutata 3 miliardi di euro.(Rel)