Monza: consiglio provinciale adotta la variante per l'adeguamento alla soglia di consumo regionale (3)

- I principali obiettivi: "Contenimento del consumo di suolo", sia per gli aspetti quantitativi attinenti al controllo delle previsioni insediative - progressiva riduzione del consumo di suolo, fino al raggiungimento dell'obiettivo zero consumo – sia attraverso integrazioni di contenuto – dare priorità a interventi di rigenerazione urbana e territoriale; riqualificazione territoriale prioritariamente volta alla de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione dei suoli degradati" e "valorizzazione dei servizi ecosistemici e sostegno alla rigenerazione territoriale e alla riqualificazione dei suoli", che si concretizza nel nuovo art. 48 attraverso l'obiettivo specifico di valorizzare i Plis quali servizi ecosistemici a valenza territoriale. Inserimento di azioni per incentivare i Comuni ad attuare le riduzioni. Le previsioni regionali indicano di raggiungere entro il 2050 la soglia 0 di consumo. Nel 2019 Regione ha approvato l'integrazione del PTR, relativa ai criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo in cui si è definita una soglia tendenziale del 45% per la destinazione residenziale, e nessuna indicazione precisa per le "altre" destinazioni. Il 2025 è l'orizzonte temporale di riferimento e il 45% costituisce la percentuale di riduzione a scala provinciale delle previsioni riferite alla destinazione residenziale. Riguardo, invece, alle altre destinazioni, provincia, anche sulla base della ricognizione effettuate sugli AT e tenuto conto che occorre immaginare una riduzione progressiva fino al 2050, ha ipotizzato una percentuale di riduzione a scala provinciale pari al 40%. (Com)