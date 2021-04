Somalia: ambasciata Usa a Farmajo, accetti "chiaro percorso verso il dialogo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Mogadiscio plaude alla decisione dei leader degli Stati regionali somali di Galmudug e HirShabelle di opporsi alla proroga del mandato del presidente Mohammed Abdullahi "Farmajo". Lodiamo (il presidente del Galmudug) Qor Qor, (il presidente dell'HirShabelle) Ali Gudlawe e (il primo ministro) Mohamed Roble per essersi opposti alla proroga del termine (del mandato) e per aver sostenuto l'accordo elettorale del 17 settembre. Esortiamo (il presidente) Farmajo ad accettare la via chiara al dialogo e alla pace", si legge in un post pubblicato su Twitter dall'ambasciata somala. (Res)