Libia: Consiglio dei ministri si riunisce a Tripoli dopo blocco seduta a Bengasi

- Ha preso il via oggi a Tripoli la riunione del Consiglio dei ministri del Governo di unità nazionale libico, presieduto dal premier Abdulhamid Dabaiba, dopo che le forze del generale Khalifa Haftar hanno impedito lo svolgimento della seduta nella città orientale di Bengasi. Le forze del comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) hanno infatti impedito al volo della delegazione governativa di atterrare nell’aeroporto della Cirenaica, costringendolo a fare ritorno a Tripoli. Il fatto di Bengasi ha suscitato diverse reazioni di condanna da parte di osservatori locali, secondo cui il blocco mira a “ostacolare il processo politico” e a “far ritornare indietro il Paese”. Il portavoce del governo unitario nazionale, Mahmoud Hammouda, ha sottolineato che il governo ha formato una commissione per lo studio del bilancio e dei suoi emendamenti, che dovrebbero essere inviati alla Camera dei rappresentanti prima della scadenza prefissata. Lo scorso 20 aprile il parlamento libico ha approvato a maggioranza il rinvio all’esecutivo della proposta di legge di bilancio 2021 presentata dal governo, affinché questo potesse modificarla e rimandarla in aula entro massimo dieci giorni. In una dichiarazione alla stampa, oggi, Hammouda ha sottolineato che la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 prosegue, e le autorità sono in attesa dell’arrivo di nuove dosi di vaccino nei prossimi giorni. (Lit)