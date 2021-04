Covid: Lega, protocolli per autorizzare cerimonie in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna far ripartire il settore di cerimonie ed eventi privati "attraverso protocolli chiari che permettano riaperture in sicurezza anche alle attività di questo comparto". E' questa la proposta avanzata dai senatori della Lega Tiziana Nisini, Gian Marco Centinaio, Luca Briziarelli insieme al capogruppo Massimiliano Romeo. "La Lega propone di fissare dei canoni per l'individuazione di specifiche location Covid free sulla base di quattro semplici regole: sanificazione del luogo prima dell'evento, impiego di personale vaccinato o che abbia effettuato tampone, rispetto del distanziamento e delle comuni disposizioni di sicurezza igienico-sanitaria, registrazione dei partecipanti con obbligo di tampone o certificazione di avvenuta vaccinazione per chi proviene da zone a rischio - sottolineano -. È fondamentale avviare un percorso chiaro per la ripartenza di queste attività, garantendo nel frattempo un sostegno adeguato alle imprese per cui la riapertura formale non coinciderà con l'effettiva possibilità di ripartire".(com)