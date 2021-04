Difesa: Guerini, la Nato e l'Ue lavorano per adattarsi alle nuove sfide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fianco di questa discussione, secondo il ministro, è in corso "a ritmi serrati" una riflessione fondamentale sul ruolo che l'Ue vuole recitare sul piano globale tramite la "bussola strategica" che verrà conclusa durante la presidenza francese nel 2022. Il rafforzamento dell'Europa della difesa - ha detto Guerini - deve essere complementare alla Nato in quanto il rapporto tra queste organizzazioni va fondato su "sinergie e non duplicazioni", sul "confronto costante e aperto" e sul "mutuo supporto" nei settori dove l'una o l'altra eccellono. "Abbiamo bisogno di procedere insieme", ha sottolineato il ministro secondo cui l'amicizia tra Italia e Germania può contribuire a questa collaborazione tra Nato e Ue. (Pav)