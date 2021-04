Decreto Covid: Aula Camera respinge odg Fd'I su coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula della Camera ha respinto con 233 no l'ordine del giorno per l'abolizione del coprifuoco presentato da Fratelli d'Italia al decreto recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, all’esame dell'Assemblea di Montecitorio. I sì sono stati 48, otto gli astenuti. Lega e Forza Italia non hanno partecipato al voto. (Rin)