Recovery: Gallone (FI), bene Draghi, riforme e investimenti per far correre Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo intervento in Senato, "ha avuto il grande merito di trasformare un piano fatto di numeri come il Pnrr in un messaggio di grande umanità mettendo in evidenza la centralità della persona e l'importanza dei valori civili e dei sentimenti della nostra comunità nazionale". Lo afferma, in una nota, la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone. "Un piano ambizioso, senza dubbio, ma concreto e razionale, che farà diventare il nostro Paese un'Italia Nuova. Affiancare le grandi riforme, proposte da Forza Italia, come quella della giustizia, del lavoro, del fisco e della pubblica amministrazione, a interventi in grado di trasformare l'indebitamento in investimento come leva per la redditività e la ripresa sarà il motore che permetterà al nostro Paese di correre veloce - sottolinea -. Forza Italia farà la propria parte per consentire a tutti gli italiani di vincere questa storica sfida, chiedendo al governo di sancire in maniera forte ed evidente la grande alleanza pubblico-privato, attraverso la quale gli sforzi si dimezzeranno e i risultati si moltiplicheranno. Nell'immediato poi è necessario non lasciare soli tutti coloro che sono stati messi in ginocchio dalle chiusure. Penso ai nostri baristi e ai ristoratori che, soprattutto in questa stagione di tempo incerto, avranno enormi difficoltà a lavorare all'aperto. Si permetta loro di accogliere i clienti all'interno, naturalmente in sicurezza e con il dovuto rispetto delle norme anti covid, intensificando i controlli e sanzionando i trasgressori. E si rafforzi inoltre il concetto di sport e salute per permettere anche a questo settore di ripartire con gli adeguati sostegni". (com)