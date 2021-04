Pnrr: Musumeci, riaprire dialogo Stato-Regioni per giungere a pieno impiego risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riapertura del confronto tra Stato e Regione per poter rivedere l'accordo sottoscritto nel gennaio scorso e assicurare così alla Sicilia il pieno impiego delle risorse destinate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo ha chiesto in una lettera al premier Mario Draghi, è il presidente della Regione Nello Musumeci, alla luce, soprattutto, del Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, recentemente firmato a Palazzo Chigi tra governo centrale e le Organizzazioni sindacali. Musumeci ha scritto: "Talune previsioni (contenute nell'intesa raggiunta nello scorso gennaio), come quelle in materia di preclusione dei concorsi per la dirigenza, non consentono il ricambio generazionale a fronte dell'opposta esigenza di rafforzare l'azione amministrativa". Pertanto, per il governo dell'Isola si renderà necessaria: "un'adeguata riconsiderazione che tenga conto delle ineludibili esigenze di efficienza e rigenerazione dell'Amministrazione regionale, ferme e impregiudicate restando le esigenze di selettività professionale e specialistica". (segue) (Ren)