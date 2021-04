Pnrr: Musumeci, riaprire dialogo Stato-Regioni per giungere a pieno impiego risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua nota, Musumeci ha ricordato come il Piano sottoscritto in attuazione dell'Accordo Stato-Regione abbia già prodotto, con l'approvazione della legge di Stabilità, alcuni effetti come le «riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2018». Tuttavia, aggiunge, «sin da subito è emersa l'esigenza di alcune limitate modifiche che tengano conto del mutato contesto istituzionale, a partire dalla conclusione dell'accordo che il Suo Governo ha opportunamente concluso nel settore del lavoro pubblico». Da qui la richiesta di deroga anche per quanto concerne i concorsi per la dirigenza. (Ren)