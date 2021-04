Decreto Covid: Fiano (Pd), FI e Lega decidano se inseguono Meloni o stanno in maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, sottolinea: "'Grazie all'impegno di Lega e Forza Italia, il governo ha accettato di rivedere la posizione sul coprifuoco: da maggio, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico, oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, saranno rivisti i limiti temporali di lavoro e per gli spostamenti'. Così afferma la destra e poi in Aula boccia la formulazione del governo che prevede esattamente una verifica a maggio per rendere possibile una revisione degli orari di apertura dei locali". L'esponente del Pd aggiunge: "La destra, Forza Italia e Lega decidano che lingua parlano, se quella che usano a palazzo Chigi quando approvano i provvedimenti del governo o quella dell'Aula, quando inseguono la Meloni". (Rin)