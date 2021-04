Covid: Faraone (Iv), bene impegno governo a rivedere coprifuoco da maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone, in una nota, afferma: "bene che la maggioranza abbia trovato con il governo l'intesa sul coprifuoco: rivedere i limiti orari serali sulla base dell'andamento dei contagi è un gesto di buonsenso che va nella direzione delle riaperture. E' importantissimo tornare a vivere, se prevarrà la responsabilità e se la campagna vaccinale proseguirà come deve anche questa ultima limitazione verrà meno molto presto". (com)