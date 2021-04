Cina: “Wsj”, Pechino indaga su concessioni a favore di Jack Ma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Cina stanno indagando sulle concessioni ottenute dal miliardario Jack Ma per la quotazione in borsa del suo Ant Group, ramo finanziario del gigante dell’e-commerce Alibaba, poi sospesa in extremis. Lo scrive oggi il “Wall Street Journal”, secondo cui l’inchiesta dimostrerebbe come i vertici del Partito comunista siano ancora impegnati in una guerra senza esclusione di colpi contro uno degli uomini più ricchi e potenti del Paese. L’indagine del governo centrale sarebbe partita quest’anno e si concentrerebbe sugli enti regolatori che hanno approvato l’offerta pubblica iniziale (Ipo) di Ant Group e sulle loro relazioni con Jack Ma, che nel frattempo continua a mantenere un basso profilo pubblico. L’imprenditore è riuscito a incassare l’approvazione di diversi enti regolatori – in particolare la Commissione cinese di regolamentazione dei titoli (Csrc) e le authority del mercato azionario di Shanghai - in un breve periodo di tempo, nonostante le già preoccupazioni delle banche per un modello di business basato sulla concessione di prestiti e sull’uso delle grandi banche dati di Alibaba. Un modello che, ricorda il “Wsj”, nell’ottica dei leader del Partito comunista “mette a rischio l’intero sistema finanziario nazionale, anche perché ad assumersi i rischi sono le banche partner” e del quale, soprattutto, a trarre beneficio sarebbero influenti famiglie politiche rivali del presidente Xi Jinping. Dopo aver bloccato l’ipo di Ant Group nell’autunno dello scorso anno, il capo dello Stato cinese ha più volte sottolineato la necessità che alle grandi compagnie tecnologiche venga impedito di utilizzare la propria forza sul mercato, i propri capitali e le proprie banche dati per danneggiare la libera concorrenza.(Cip)