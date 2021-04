Covid: Bertolaso, non abbandono coordinamento campagna vaccinale in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggendo i titoli di giornale che si stanno susseguendo in queste ore in riferimento alle mie parole di ieri sera a Quarta Repubblica, ci tengo a precisare che non ho intenzione di abbandonare il coordinamento della campagna vaccinale in Lombardia, semplicemente non sarò più fisicamente 7 giorni su 7 in Lombardia. E comunque non nell'immediato". Lo ha dichiarato il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso, in un messaggio su Facebook. "La macchina è efficiente e ben avviata, la mia presenza non è fondamentale come nella fase di coordinamento iniziale. Raggiungeremo quota 100 mila inoculazioni quotidiane entro fine mese e non avremo problemi ad assestarci poi sulla quota base di 85mila indicata dal generale Figliuolo - ha aggiunto - Continuerò a seguire i briefing quotidiani e ad essere presente ogni qual volta sarà necessario. Fino a quando tutti i lombardi non saranno stati vaccinati". (Com)