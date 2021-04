Puglia: Pentassuglia, via a Settimana della biodiversità per celebrare nostra agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale pugliese ha approvato il programma delle attività previste per la "Settimana della Biodiversità pugliese", in programma dal 17 al 21 maggio 2021, quarta edizione di un evento promosso dalla Assessorato Agricoltura della Regione Puglia. L'annuncio in una nota. L'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia ha detto: "Per il quarto anno consecutivo aderiamo alla Settimana della Biodiversità per valorizzare, raccontare e tutelare l'agrobiodiversità pugliese. Non potevamo mancare, non solo per essere consequenziali, ma per essere seri, operativi e, soprattutto, per mettere in evidenza la nostra biodiversità. Di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e con il nostro sistema universitario pugliese non soltanto dobbiamo salvaguardare le 600 varietà che abbiamo monitorato come nostre qualità vegetali, ma dobbiamo soprattutto mettere a disposizione delle generazioni future la nostra biodiversità". Pentassuglia ha dunque concluso: "Anche per questa quarta edizione lavoriamo di concerto con il sistema scolastico con una grande iniziativa, ovvero un concorso fotografico che diffonderemo sui nostri canali istituzionali per mettere in evidenza come si coltivano e valorizzano le nostre eccellenze".(Ren)