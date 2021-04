Libia: capo di Stato maggiore informa vicepresidenti Al Lafi e Al Koni su sviluppi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'esercito libico, generale Mohammed al Haddad, ha tenuto un briefing comprensivo sull'attuale situazione militare nel Paese e su tutto ciò che riguarda gli aspetti organizzativi del lavoro delle regioni e delle unità militari. Ciò è avvenuto oggi durante una riunione presieduta dai due vicepresidenti del Consiglio presidenziale libico, Abdullah al Lafi e Musa al Koni, alla presenza dei comandanti delle due regioni militari di Tripoli e dell’Ovest. Al Lafi e Al Koni hanno discusso con i leader militari la questione del traffico di carburante e della migrazione irregolare e gli sforzi compiuti per eliminarli e rimuovere le loro cause, secondo la pagina ufficiale di Al Lafi. I partecipanti hanno ribadito il sostegno di tutte le autorità competenti alla lotta contro le operazioni di contrabbando di carburante, nonché il contributo delle agenzie militari e di sicurezza interessate nel limitare la migrazione irregolare e arrestare i gruppi della criminalità organizzata. In precedenza, i funzionari libici hanno chiesto all'Unione europea di contribuire alla lotta contro la migrazione irregolare, sottolineando che la questione può essere risolta solo con gli sforzi di tutti. Al Haddad è stato nominato capo di Stato maggiore dell'esercito libico nel 2020, come successore del generale Mohammed al Sharif, dall'ex presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al-Sarraj. (Lit)