Difesa: Russia e Tagikistan firmano accordo per sistema congiunto di difesa aerea

- La Russia e il Tagikistan firmeranno oggi un accordo per la creazione di un sistema congiunto di difesa aerea. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Mosca, Sergei Shoigu, a margine dell’incontro con l’omologo tagiko Sherali Mirzo a Dushanbe, dove è giunto per una riunione dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). All’incontro prenderanno parte anche i ministri di Bielorussia, Kazakhstan e Kirghizistan, oltre a un rappresentante delle forze armate dell’Armenia. Prima della riunione, i ministri sono stati ricevuti dal presidente tagiko Emomali Rahmon. I colloqui si terranno al Palazzo degli ufficiali delle forze armate del Tagikistan e affronteranno argomenti quali la sicurezza militare collettiva, le minacce alla stabilità regionale e i preparativi per il 30mo anniversario della firma del Trattato di sicurezza collettiva. Nel quadro del Csto la Russia ha già sviluppato sistemi di difesa aerea con la Bielorussia, con il Kazakhstan e con il Kirghizistan.(Res)