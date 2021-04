© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: individuata rete di finanziamento terrorismo diretta dall’estero - Il ministero dell’Interno della Tunisia ha annunciato oggi di aver individuato una rete di finanziamento del terrorismo diretta dall’estero. Secondo quanto riferisce una nota dell’Unità tunisina per la ricerca sui crimini terroristici la rete era specializzata nel finanziamento di militanti, alcuni dei quali attivi in zone di conflitto e campi profughi. La rete, secondo quanto riporta il ministero dell’Interno algerino, sarebbe guidata da un uomo di nazionalità araba e dalla moglie tunisina entrambi residenti in un europeo. I due avrebbero collaborato con tre persone residenti in Tunisia, rispettivamente due uomini e una donna. La perquisizione delle case delle persone coinvolte ha permesso di sequestrare importi variabili di contanti in dinari tunisini e valuta estera, oltre a documenti bancari e postali per bonifici. Durante il loro interrogatorio, precisa la nota del ministero dell’Interno, le persone arrestate hanno ammesso che più di quindici terroristi hanno beneficiato delle somme inviate dalle loro famiglie in Tunisia. A tal fine, il giudice istruttore ha autorizzato la detenzione di uno degli arrestati e il mantenimento in libertà del suo assistente, mentre sono stati emessi 16 mandati di perquisizione nei confronti delle altre persone coinvolte nella rete. (Lit)