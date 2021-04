I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Vaccini: Fontana, Bertolaso continuerà a collaborare per Regione Lombardia - "Guido Bertolaso continuerà a lavorare per la campagna vaccinale della Regione Lombardia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando la voce secondo la quale Bertolaso avrebbe concluso il proprio lavoro in Regione. "Bertolaso ha dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro che sta proseguendo - ha proseguito Fontana - credo che di Bertolaso abbiamo ancora bisogno sono convinto che continueremo ancora a lavorare perché la vaccinazione è un progetto assolutamente importante e rilevante". (segue) (Rem)