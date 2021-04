I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: 15enne cade da finestra al secondo piano della scuola, in codice rosso al Niguarda - Alle 15 in via Copernico a Milano i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso l’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio, dove un minore di 15 anni, per cause in corso di accertamento, è caduto dal 2º piano dell’istituto scolastico. Il minore è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda, in gravi condizioni. Sul posto, sono giunti anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia Milano Duomo. (segue) (Rem)