I fatti del giorno - Milano (4)

- - Covid: Fratelli d'Italia presenta mozione in Consiglio regionale Lombardia contro coprifuoco - Anche nel Consiglio regionale lombardo Fratelli d'Italia ha presentato una mozione contro il coprifuoco invitando gli altri partiti che fanno parte della maggioranza a votarla compatta. Lo annunciano in una nota i membri del gruppo consiliare presidente Franco Lucente e i consiglieri Barbara Mazzali, Federico Romani e Patrizia Baffi. “Mentre a Roma Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno contro il coprifuoco, in discussione oggi alla Camera, anche in Regione Lombardia abbiamo voluto rafforzare la posizione del nostro leader, che per noi è di massima importanza. In particolare, la mozione impegna ‘la Giunta a porre in essere ogni azione necessaria con il governo ai fini dell’abolizione del coprifuoco’. "Ci aspettiamo - spiegano i consiglieri lombardi di Fd'I - quindi che la maggioranza compatta voti la nostra mozione e che anche l’opposizione si renda conto che con il coprifuoco vengono messi in ginocchio interi settori economici, già duramente colpiti, come quelli della ristorazione e del turismo. Basti pensare che Grecia e Spagna sono già piene di prenotazioni per i prossimi mesi, mentre l’Italia rischia di rimanere al palo a causa di restrizioni come il coprifuoco, che favoriscono destinazioni internazionali dove non esiste la privazione data dal coprifuoco". (segue) (Rem)