- Cina: CanSino punta a produrre 600 milioni di dosi del suo vaccino in nuovo impianto a Tientsin - L'azienda farmaceutica cinese CanSino Bio prevede che il prossimo anno sarà in grado di fornire al mondo oltre 600 milioni dosi del vaccino monodose contro il coronavirus Convidecia, grazie a nuovo sito di produzione a Tientsin, nella Cina settentrionale. "La nuova base di produzione di Tientsin può produrre circa 250 milioni di dosi di vaccini all'anno. Ci consentirà di immettere vaccini di qualità sul mercato in modo più efficiente e aumenterà anche in modo significativo la nostra capacità di produzione", ha affermato Yu Xuefeng, fondatore e amministratore dell'azienda cinese. Secondo alcune analisi dell'azienda riportate dal quotidiano "China Daily", il vaccino Convidecia, chiamato Ad5-nCoV, a 28 giorni dall'inoculazione è efficace al 65,3 per cento nella prevenzione dei casi sintomatici e al 90,1 per cento nella prevenzione dei casi gravi. (segue) (Res)